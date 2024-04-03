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Под нейтральным флагом: крымские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде

Под нейтральным флагом: крымские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде

Спортсмены Крыма отказались участвовать в Олимпийских играх в Париже. Как заявил глава региона Сергей Аксёнов, такое решение было принято в знак протеста против действий Международного олимпийского комитета, который «предал олимпийские принципы».

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