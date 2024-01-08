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«Теперь об этом можно рассказать» или Пиар 90-х за работой

«Теперь об этом можно рассказать» или Пиар 90-х за работой

Разве плохо, если кто-то за свой счёт построит детям вот такую или похожую на неё игровую площадку в одном из дворов? Ведь лучше её иметь, чем не иметь, не так ли?«И было к нему слово Господне…»Третья Книга Царств, 17:2Люди и история.

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