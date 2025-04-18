Игорь Комаров побывал в Удмуртском кадетском корпусе

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил расположенный в Воткинске Удмуртский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии