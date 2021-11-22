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Майдану восемь лет, а Европы всё нет

Майдану восемь лет, а Европы всё нет

Вчера исполнилось восемь лет с момента начала Майдана на Украине. Так и хочется поинтересоваться достижениями: — Как там у вас с европейскими инвестициями? — Производство модернизировали? — Сколько рабочих мест добавилось? — По сколько тысяч евро зарплаты и пенсии? — Всем ли довольны? — Правосудие уже объективное и честное? — А как власти, европейские уже, ездят на велосипедах и не воруют? — Как часто в Европу за копейки летаете, каждые выходные или через раз? На самом деле, мы всё видим и всё знаем.

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