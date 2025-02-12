"Вылитая Екатерина II". Адвокат из ХМАО решил спасти наркомана в суде из-за сходства с императрицей

Юрист из Нефтеюганска долгие годы работал по астрологическим схемам и у него это хорошо получалось.Стало известно о том, что юрист из Ханты-Мансийского автономного округа попытался доказать в суде то, что его подзащитный стал упоротым наркоманом только потому, что был уж очень сильно похож на императрицу Екатерину II по натальной карте.
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