В партии Ле Пен рассказали о планах инициировать переговоры по Украине

АндрейБорков

Усадить за стол переговоров Путина и Зеленского? Марина видимо несвежих лягушек переела! Путин это Президент РФ, Зеленский кто такой? До 20 мая сего года он был президентом УкРуины, после он даже не ВРИО, он СИО(случайно исполняющий обязанности). К тому же за этим "столом переговоров" Марина видит и себя и союзников Франции. А она и они там на кой хер нужны? Что им там делать, за этим "столом переговоров"? Не очень давно лягушатники уже имели места за "столом переговоров" по ситуации на этой самой УкРуине, даже гарантами были, и что? И началось СВО после всех этих лягушачих гарантий и участий!!!! По этому такие предложения, как от этой Ля Пен должны быть направлены по известному всем в России направлению, то есть НА Х...Й!!!