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В партии Ле Пен рассказали о планах инициировать переговоры по Украине

В партии Ле Пен рассказали о планах инициировать переговоры по Украине

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен попытается инициировать мирные переговоры по Украине в случае прихода к власти.

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Комментарии
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АндрейБорков
Усадить за стол переговоров Путина и Зеленского? Марина видимо несвежих лягушек переела! Путин это Президент РФ, Зеленский кто такой? До 20 мая сего года он был президентом УкРуины, после он даже не ВРИО, он СИО(случайно исполняющий обязанности). К тому же за этим &quot;столом переговоров&quot; Марина видит и себя и союзников Франции. А она и они там на кой хер нужны? Что им там делать, за этим &quot;столом переговоров&quot;? Не очень давно лягушатники уже имели места за &quot;столом переговоров&quot; по ситуации на этой самой УкРуине, даже гарантами были, и что? И началось СВО после всех этих лягушачих гарантий и участий!!!! По этому такие предложения, как от этой Ля Пен должны быть направлены по известному всем в России направлению, то есть НА Х...Й!!!
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