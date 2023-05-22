Международный уголовный суд ответил на розыск его судей и прокурора со стороны России

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге отреагировал на решение России объявить в розыск прокурора и судей МУС, которые выдавали ордер на арест российского президента Путина.
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