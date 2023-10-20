Возросло число жертв удара Израиля по церкви в секторе Газа

Десятки пострадали, многие находятся под обломками.фото: twitter.com/jacksonhinklle--> Число погибших в результате взрыва греческой православной церкви Святого Порфирия, старейшей христианской церкви в секторе Газа, достигло восьми.
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