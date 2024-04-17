На юге Астраханской области нашли в воде рыбака с различными травмами на теле

Астраханским следственным отделом Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения на воде, повлекшего по неосторожности смерть человека.
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