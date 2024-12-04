"Мусорная реформа" в Крыму и новый законопроект: как изменятся тарифы

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Тариф на вывоз и утилизацию мусора в Крыму может вырасти, если содержать контейнеры с отходами будут региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, как это предлагает новый проект федерального закона.