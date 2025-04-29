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test mazurok

1 подписчик
💡График отключения электроэнергии в городах и районах Крыма 29 апреля

💡График отключения электроэнергии в городах и районах Крыма 29 апреля Список адресов, где возможны отключения света, можно посмотреть по ссылке 📲 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.

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