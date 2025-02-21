Юрий Подоляка: сводка СВО 21 февраля, прорывы на севере и крах обороны ВСУ

С РФ вошли в Сумскую область: свежая сводка СВО от Юрия Подоляки на 21 февраля 2025 года. Российские вооружённые силы продолжают развивать наступление на ключевых направлениях специальной военной операции (СВО) на Украине.
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