Синоптик: лёд на Неве вскроется до конца марта

Вскрытие льда на реке Неве ожидается в этом году в конце марта, передаёт ТАСС. Как рассказал главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов, начало половодья в Ленинградской области придётся на первую половину второго месяца весны.
Вскрытие льда на реке Неве ожидается в этом году в конце марта, передаёт ТАСС. Как рассказал главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов, начало половодья в Ленинградской области придётся на первую половину второго месяца весны.
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