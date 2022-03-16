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Синоптик: лёд на Неве вскроется до конца марта

Вскрытие льда на реке Неве ожидается в этом году в конце марта, передаёт ТАСС. Как рассказал главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов, начало половодья в Ленинградской области придётся на первую половину второго месяца весны.

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