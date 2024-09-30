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Эколог рассказала, откуда возникла пыльная буря в Ростовской области

Эколог рассказала, откуда возникла пыльная буря в Ростовской области

Согласно экспертному мнению гендиректора региональной экологической организации Алексея Милича, основная причина частых пыльных бурь в Ростовской области заключается в исчезновении лесополос, сообщает rostovgazeta.

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