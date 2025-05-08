Первый Audi без фирменных колец в совершенно новом дизайне: к дилерам начали поступать Audi E5 Quattro

Электрический спортбэк Audi E5, созданный в сотрудничестве с SAIC Motor, начал появляться в дилерских центрах Китая, включая Шанхай, Пекин и Гуанчжоу, при этом продажи стартуют только в третьем квартале 2025 года.
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