Почему испытавшая ужасы атомных бомбардировок Япония не возмутилась ядерным шантажом Израиля?

Как отмечал Иосиф Сталин, у политических деятелей случайных слов не бывает. Вот и возмутительные слова министра Израиля по делам Иерусалима и наследия Амихайя Элиягу о возможности ядерного удара по сектору Газа, на мой взгляд, не случайны.