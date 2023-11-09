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Почему испытавшая ужасы атомных бомбардировок Япония не возмутилась ядерным шантажом Израиля?

Почему испытавшая ужасы атомных бомбардировок Япония не возмутилась ядерным шантажом Израиля?

Как отмечал Иосиф Сталин, у политических деятелей случайных слов не бывает. Вот и возмутительные слова министра Израиля по делам Иерусалима и наследия Амихайя Элиягу о возможности ядерного удара по сектору Газа, на мой взгляд, не случайны.

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