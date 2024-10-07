Разведка США не выявила попыток со стороны других стран сорвать выборы

Американская разведка пока что не зафиксировала попыток иностранного вмешательства в предстоящие выборы президента в стране, сообщил представитель аппарата директора национальной разведки США 8 октября на брифинге для иностранных журналистов.
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