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Российский разведчик рассказал о применении ДРГ в Запорожской области

Российский разведчик рассказал о применении ДРГ в Запорожской области

Старший разведчик подразделения Вооруженных сил России с позывным Лис, находящийся в районе Токмака Запорожской области, рассказал о невозможности для противника применять диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), передает РИА Новости.

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