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Разрыв с Михалковым, кома и бунт артистов: как менялся путь Олега Меньшикова

Разрыв с Михалковым, кома и бунт артистов: как менялся путь Олега Меньшикова

Годами Олег Меньшиков оставался фигурой почти безупречной и подчеркнуто закрытой. Он держался в стороне от скандалов, оберегал личную жизнь и ассоциировался с безупречным профессионализмом.

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