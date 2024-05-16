Анимация показывает возможное образование следующего суперконтинента

Тектоника плит готовит нам несколько сюрпризов. Около 200 миллионов лет назад последний суперконтинент Земли, Пангея, начал распадаться, и тектонические плиты медленно перемещали континенты, формируя мир, который окружает нас сегодня.
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