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Царьград

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Новые ЛЭП осветят пути к школам и больнице № 11 к 2026 году

Новые ЛЭП осветят пути к школам и больнице № 11 к 2026 году

При проектировании новых линий электропередач особое внимание уделили маршрутам к ключевым социальным учреждениям левобережной части города.

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