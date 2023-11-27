27.11.23==В ВСУ заявили об опасениях расширения конфликта с Россией

Командующий ВСУ заявил о подготовке к возможному расширению конфликта с Россией Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны и готовится к этому.
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