В Ростовской области введён режим ЧС из-за схода 27 вагонов грузового поезда

По уточнённым данным, происшествие случилось в семи километрах от станции Ельмут на Северо-Кавказской железной дороге.
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