Экс-замглавы Белгородской области Полежаев на суде сообщил, что записался на СВО

Проходящий по делу о получении крупной взятки бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев в последнем слове на судебном заседании признал свою вину и заявил, что подписал контракт с Минобороны.
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