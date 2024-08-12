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Экс-замглавы Белгородской области Полежаев на суде сообщил, что записался на СВО

Проходящий по делу о получении крупной взятки бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев в последнем слове на судебном заседании признал свою вину и заявил, что подписал контракт с Минобороны.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Вор и взяточник полежаев думает в окопе отлежаться.
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