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Умерла певица Бонни Тайлер

Умерла певица Бонни Тайлер

Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет, сообщает Би-би-си. По данным западных СМИ, смерть звезды наступила после хирургического вмешательства.

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