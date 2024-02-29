Путин объявил минуту молчания в память о погибших участниках СВО

Президент выступает с посланием Федеральному собраниюПрезидент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию объявил минуту молчания в память о российских бойцах, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.
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