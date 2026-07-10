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Панарин о ЧМ-2026 по футболу: «Я вообще нулевой. Посмотрел 15 минут игры один раз, Аргентина – Египет. Я не в теме»

Хоккеист « Лос-Анджелеса » Артемий Панарин рассказал, что не следит за чемпионатом мира по футболу-2026.

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