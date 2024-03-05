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Президент Армении Хачатурян назначил нового министра экономики

Президент Армении Хачатурян назначил нового министра экономики

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил нового министра экономики. Об этом сообщает РИА Новости. В указе президента подчеркивается, что новым главой армянского финансового ведомства назначен бывший руководитель парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворга Папояна.

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