Президент Армении Хачатурян назначил нового министра экономики

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил нового министра экономики. Об этом сообщает РИА Новости. В указе президента подчеркивается, что новым главой армянского финансового ведомства назначен бывший руководитель парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворга Папояна.
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