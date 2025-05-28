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ИИ научился распознавать источники стресса водителей на дорогах

ИИ научился распознавать источники стресса водителей на дорогах

Ученые из Испании провели исследование, которое показывает, как элементы городского пейзажа влияют на стресс водителей.

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