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Мировое обозрение

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«Презренный акт». В Иране отреагировали на решение Великобритания объявить КСИР террористической организацией

Британия объявила Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Случилось это 13 июля, и реакция Тегерана не заставила себя ждать: МИД Ирана назвал решение «опрометчивым» и «безответственным», пригрозив ответными мерами.

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