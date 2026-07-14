«Презренный акт». В Иране отреагировали на решение Великобритания объявить КСИР террористической организацией

Британия объявила Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Случилось это 13 июля, и реакция Тегерана не заставила себя ждать: МИД Ирана назвал решение «опрометчивым» и «безответственным», пригрозив ответными мерами.
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