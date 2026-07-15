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В Швейцарии выступили с мрачным для Зеленского прогнозом

В Швейцарии выступили с мрачным для Зеленского прогнозом

Странам Запада потребуются годы на реализацию обещаний по укреплению ПВО Украины. При этом помощь Киеву необходима уже в этот момент, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

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Комментарии
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Людмила Прищепа
Есть пословица (по поводу обещания Трампа Украине): &quot;дурак думками богатеет&quot;- так это к Зеленскому, пусть помечтает. У Трампа семь пятниц на неделе. Западные &quot;головы&quot; совсем задурили мозги украм. Неужели никогда не найдется &quot;умная голова&quot; на Украине, чтобы объединить укров и взять все в свои руки?
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