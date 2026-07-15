Странам Запада потребуются годы на реализацию обещаний по укреплению ПВО Украины. При этом помощь Киеву необходима уже в этот момент, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
В Швейцарии выступили с мрачным для Зеленского прогнозом
Комментарии
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Людмила Прищепа
Есть пословица (по поводу обещания Трампа Украине): "дурак думками богатеет"- так это к Зеленскому, пусть помечтает. У Трампа семь пятниц на неделе. Западные "головы" совсем задурили мозги украм. Неужели никогда не найдется "умная голова" на Украине, чтобы объединить укров и взять все в свои руки?
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