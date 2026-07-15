В Швейцарии выступили с мрачным для Зеленского прогнозом

Людмила Прищепа

Есть пословица (по поводу обещания Трампа Украине): "дурак думками богатеет"- так это к Зеленскому, пусть помечтает. У Трампа семь пятниц на неделе. Западные "головы" совсем задурили мозги украм. Неужели никогда не найдется "умная голова" на Украине, чтобы объединить укров и взять все в свои руки?