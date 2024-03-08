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В такой период,можно и по законам военного времени!

В такой период,можно и по законам военного времени!

И снова здравствуйте!! Не кажется ли вам, мои дорогие соотечественники, что к нам потихоньку возвращаются 90-е? Нет в том смысле, что либерда начала творить «демократию», а на улицах начинается беспредел.

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Комментарии
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Иван из Сибири
И не боится никто... Ну дадут 10-ку, наш суд - самый гуманный в мире, через 5 выйдет по УДО, за хорошее поведение, еще и грев будут подгонять, как &quot;социально близкому&quot;.
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3 час.
star
согласна с автором и неважно грамотно или нет он пишет,суть ясна -со всей сволочью в тылу пора расправляться по законам военного времени.А шибко грамотным скажу одно- не дай вам Бог,оказаться в поле работы этого &quot;славного мальчугана&quot;
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3 час.
ALEKSANDR ROGOV
Российская пи-ская судебная власть, так называемое правосудие, насквозь прогнило! Вводить надо смертную казнь и всем предателям и агентам мазать лоб зелёнкой сразу баз всяких сомнений и ликвидировать! Только в этом случае будет порядок и боязнь всякого рода тварей что нибудь сотворить!
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2 час.

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