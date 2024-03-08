В такой период,можно и по законам военного времени!

Иван из Сибири И не боится никто... Ну дадут 10-ку, наш суд - самый гуманный в мире, через 5 выйдет по УДО, за хорошее поведение, еще и грев будут подгонять, как "социально близкому".

star согласна с автором и неважно грамотно или нет он пишет,суть ясна -со всей сволочью в тылу пора расправляться по законам военного времени.А шибко грамотным скажу одно- не дай вам Бог,оказаться в поле работы этого "славного мальчугана"