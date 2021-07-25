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Опубликовано архивное видео уничтожения французского танка снарядом «Краснополь»

Опубликовано архивное видео уничтожения французского танка снарядом «Краснополь»

Опубликовано архивное видео, где запечатлено уничтожение французского танка корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь», который в настоящее время состоит на вооружении армии Российской Федерации.

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