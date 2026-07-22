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Сергачев о финале Кубка Стэнли: «Каролина» очень выросла, они создают постоянное давление везде, словно их на льду шестеро. «Вегас» – это опыт и слаженность, их хоккей не меняется»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев опубликовал новый пост на Трибуне и поделился впечатлениями от финала Кубка Стэнли-2026.

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