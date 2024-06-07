"Жнец" в небе над Крымом: Тыловой генерал уже под следствием, но главная битва ещё впереди

Андрей Павлов

Ну что ж, давайте продолжать обучать Запад нашей тактике. За счет наших бойцов. Запад тратит только "железо" на не своей территории и не своих людей, получая бесценную информацию. По так оберегаемой нашими транспортной инфраструктуре укров еще че-нить подвезут. Прямо лаборатория. Укры подопытные кролики, мы - лаборанты, Запад - исследователи. Результаты исследований будут применены при прямом столкновении. Чем больше будет длиться СВО, тем больше инфы получит Запад. Может пора забить на чьи-то бизнес-интересы и обнулить возможность поставки украи западного оружия?