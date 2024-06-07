КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 8,6K прочитали Американский БПЛА "Жнец" вновь появился над нейтральными водами Чёрного моря.
"Жнец" в небе над Крымом: Тыловой генерал уже под следствием, но главная битва ещё впереди
Комментарии
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Андрей Павлов
Ну что ж, давайте продолжать обучать Запад нашей тактике. За счет наших бойцов. Запад тратит только "железо" на не своей территории и не своих людей, получая бесценную информацию. По так оберегаемой нашими транспортной инфраструктуре укров еще че-нить подвезут. Прямо лаборатория. Укры подопытные кролики, мы - лаборанты, Запад - исследователи. Результаты исследований будут применены при прямом столкновении. Чем больше будет длиться СВО, тем больше инфы получит Запад. Может пора забить на чьи-то бизнес-интересы и обнулить возможность поставки украи западного оружия?
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15 час.
Сергей Бунцов
Если американские БПЛА действуют против нас даже в нейтральных территориях, то нужно ли долго их терпеть? Читал с нашей стороны пояснение не помню от кого- опасаются их сбивать из за возможной дальнейшей конфронтации.
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12 час.
СБ
Сергей Бунцов
Дороги, мосты, подстанции, электростанции уже не жалеют.
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12 час.
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