На пульсе времени

2 489 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семахина Елена
    ВАлерий,  Со словами  тут ре все просто. На встречу пишем раздельно,Если это существительное и если  по смыслу текста..."Многовекторность...
  • Семахина Елена
    А без матов  это возможно ? В русском языке более 20000 слов. Неужели мало?"Впереди планеты ...
  • Александр Пятнистый
    срать на штаты и их вой. не лезли бы всюду- не получали бы по мысалу...А так очень хочется порекомендовать Карин Жан-..."Впереди планеты ...

Россия ответила на ультиматум НАТО — ракету «Циркон» не уберем

Россия ответила на ультиматум НАТО — ракету «Циркон» не уберем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала публичный комментарий [ответ] на ультимативные требования НАТО и США о снятии гиперзвуковой ракеты «Циркон» с вооружения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Yvan
👍👍👍
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх