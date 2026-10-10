Трамп рассматривает переименование Ормузского пролива в свою честь

Президент США Дональд Трамп предложил возможность переименования Ормузского пролива в свою честь. На фоне этого США и Израиль 28 февраля начали удары по Ирану, что привело к ответным действиям.
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