"Это похоже на похищение": Коломойский* обвинил украинские власти в преступлении

Внесённый в реестр экстремистов Минюста России олигарх отказался платить залог в суде.Игорь Коломойский* на суде заявил, что его задержание больше походит на действия преступной группы, чем на правосудие.
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