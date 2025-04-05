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«72 тысячи человек»: стало известно о ликвидации под Курском 15 бригад ВСУ

«72 тысячи человек»: стало известно о ликвидации под Курском 15 бригад ВСУ

РИАН: группировка «Север» ликвидировала в Курской области 15 бригад ВСУУкраинские вооруженные силы во время боевых действий на территории Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад, заявил РИА Новости источник в группировке войск «Север».

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