РИАН: группировка «Север» ликвидировала в Курской области 15 бригад ВСУУкраинские вооруженные силы во время боевых действий на территории Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад, заявил РИА Новости источник в группировке войск «Север».
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