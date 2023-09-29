Суд заставит Apple «открыть» NFC в своих гаджетах

В американский суд обратились сразу несколько банков и кредитный союз с иском против Apple. Они требуют в судебном порядке обязать компанию обеспечить возможность использования NFC -модулей в устройствах бренда для проведения оплаты в сторонних … .
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