В опрокинувшейся на калужской трассе грузовой машине погиб человек

Накануне, 24 января, в четвертом часу дня в Сухиничском районе, на 238 километре трассы М3 «Украина», грузовик МАН съехал в кювет и перевернулся Накануне, 24 января, в четвёртом часу дня в Сухиничском районе, на 238 километре трассы М3 «Украина», грузовик МАН съехал в кювет и перевернулся.