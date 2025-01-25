В опрокинувшейся на калужской трассе грузовой машине погиб человек

Накануне, 24 января, в четвертом часу дня в Сухиничском районе, на 238 километре трассы М3 «Украина», грузовик МАН съехал в кювет и перевернулся Накануне, 24 января, в четвёртом часу дня в Сухиничском районе, на 238 километре трассы М3 «Украина», грузовик МАН съехал в кювет и перевернулся.
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