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Татар-информ

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Трамп: США продолжают предоставлять Украине разведданные

Трамп: США продолжают предоставлять Украине разведданные

Президент США Дональд Трамп Фото: www.whitehouse.gov Соединенные Штаты продолжают передавать Украине разведывательные данные, а Россия не нарушала энергетическое перемирие.

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