"Мы его теряем": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией

Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану пожаловался на "предательство" Дональда Трампа.
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