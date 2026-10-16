Владимир Зеленский попросил у ЕС 70 миллиардов евро на 2027 год для военных целей. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия, как и Венгрия, не будет участвовать в этой финансовой помощи.
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