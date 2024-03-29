Власти Ивановской области ввели новую меру поддержки для детей участников СВО

Младшекласников на продлёнке будут кормить обедами бесплатно.Ивановская областная дума приняла поправки в региональный закон об образовании, которые устанавливают новую меру поддержки семей участников военной спецоперации.
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