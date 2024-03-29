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Власти Ивановской области ввели новую меру поддержки для детей участников СВО

Власти Ивановской области ввели новую меру поддержки для детей участников СВО

Младшекласников на продлёнке будут кормить обедами бесплатно.Ивановская областная дума приняла поправки в региональный закон об образовании, которые устанавливают новую меру поддержки семей участников военной спецоперации.

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