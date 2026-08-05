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«Сдавать, а не бросать». «Зенит» анонсировал экоакцию по сбору пластиковых бутылок перед матчем с «Балтикой» в Кубке

«Зенит» организовал экоакцию по сбору пластиковых бутылок на матче против «Балтики». Команды встретятся в 1-м матче группового этапа FONBET Кубка России, встреча пройдет сегодня и начнется в 20:45 по московскому времени.

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