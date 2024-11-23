Грандиозный Проект, аналогов которого в мире нет, предлагает воплотить в жизнь человек, приход которого предсказал великий Нострадамус (75 катрен 10 центурия), цитирую: «Столь ожидаемый никогда не вернётся.
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