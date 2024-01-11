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Аргументы и Факты

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Bloomberg: Белый дом поддерживает конфискацию замороженных активов РФ

Bloomberg: Белый дом поддерживает конфискацию замороженных активов РФ

В Белом доме поддерживают законопроект, который сделал бы возможной конфискацию замороженных активов РФ на сумму около 300 млрд долларов с целью последующего использования этих средств для восстановления Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на записку Совета национальной безопасности, адресованную сенатскому комитету по международным отношениям.

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