Bloomberg: Белый дом поддерживает конфискацию замороженных активов РФ

В Белом доме поддерживают законопроект, который сделал бы возможной конфискацию замороженных активов РФ на сумму около 300 млрд долларов с целью последующего использования этих средств для восстановления Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на записку Совета национальной безопасности, адресованную сенатскому комитету по международным отношениям.