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Дмитрий Чернышенко: «Отстранение Винер – доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров»

Дмитрий Чернышенко назвал отстранение Винер посягательством на независимость спорта. Накануне Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио.

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