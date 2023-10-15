В какие месяцы рождаются люди с миссией быть лидерами Алёна ЮрьеваЛидерство — это искусство, которое заключается не только в управлении людьми, но и в умении вдохновлять, мотивировать и направлять их к общей цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии