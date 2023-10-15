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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

В какие месяцы рождаются люди с миссией быть лидерами

В какие месяцы рождаются люди с миссией быть лидерами

В какие месяцы рождаются люди с миссией быть лидерами Алёна ЮрьеваЛидерство — это искусство, которое заключается не только в управлении людьми, но и в умении вдохновлять, мотивировать и направлять их к общей цели.

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